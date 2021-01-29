Около 350 человек сдали антиковидную плазму в Тюменской области с начала года

ТЮМЕНЬ, 29 января. /ТАСС/. Плазму с антителами к коронавирусной инфекции с начала года в Тюменской области сдали около 350 человек, сообщили журналистам в областной станции переливания крови.

"С начала года станцию переливания посетили более 2 тыс. доноров, из них около 350 сдали плазму, остальные - кровь. Дефицита компонентов нет", - рассказали на станции.

Как отметил главный врач областной станции переливания крови Александр Гаврилей, в 2020 году количество доноров снизилось практически на 1 тыс., но количество кровосдачи осталось на уровне 2019 года, так как сдавали кровь чаще.

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Галины Шарухо, в январе эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Тюменской области остается стабильной, а с 16 января отмечается снижение общего числа заболевших. В регионе действует масочный режим, по 28 февраля введена обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Работа заведений общепита и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в период с 23:00 до 06:00 запрещены. Режим повышенной готовности продлен до 28 февраля.

По данным оперативного штаба, на 29 января 2021 года общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе составило 27 944, выздоровели 26 300, умерли 246 пациентов.