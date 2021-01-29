Очное обучение в курганских техникумах и колледжах возобновят с 1 февраля

ТАСС, 29 января. Правительство Курганской области разрешило возобновить с 1 февраля очное обучение в техникумах и колледжах крупнейших городов региона - Кургана и Шадринска, приостановленное в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе региона.

"С 1 февраля разрешается очное обучение студентам СПО (техникумов и колледжей) в Кургане и Шадринске", - говорится в сообщении.

По данным областного оперштаба на 28 января, всего в регионе за период пандемии зафиксировано 15 141 случай коронавируса. В Курганской области из-за ситуации с пандемией запрещено нахождение детей младше 18 лет в общественных местах без сопровождения взрослых (исключение - следование ребенка к месту учебы, работы, в больницу и обратно), проведение дискотек.

Кроме того, жители не должны находиться без маски в местах массового пребывания людей, такси, в местах приобретения товаров, услуг, на парковках, в лифтах, а в общественном транспорте еще и без перчаток. Работодателям было рекомендовано перевести на дистанционный режим работы не менее 20% сотрудников.