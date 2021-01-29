Сразу две работы впервые победили в проектной смене УрФУ в центре "Сириус"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Жюри Уральской проектной смены УрФУ в образовательном центре поддержки одаренных детей "Сириус" впервые присудили победу двум проектам школьников: устройству для коррекции орбиты наноспутника и учебному симулятору операции на позвоночнике для врачей-нейрохирургов. Об этом сообщили в пятницу в департаменте информационной политики региона.

"В образовательном центре "Сириус" подвели итоги V Уральской проектной смены. Победителями по решению жюри стали сразу два проекта: впервые за историю Уральской проектной смены мнения экспертов разделились поровну. Лучшими признан прототип двигательной установки коррекции орбиты малого космического аппарата нанокласса формата CubeSat и симулятор нейрохирургических операций на позвоночнике VertebrON", - говорится в сообщении.

Как отметил министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, в процессе разработки проектов школьников участвуют представители промышленных предприятий региона. После победы работа над проектами не заканчивается. Так, команда, работавшая над прототипом устройства для коррекции орбиты наноспутника, планирует предложить проект Уральскому научно-образовательному центру (НОЦ). "Проект хотелось бы развивать в рамках НОЦа, предварительные переговоры на эту тему ведутся", - приводятся в сообщении слова начальника Управления по стратегическому развитию и инновационной деятельности Научно-исследовательского института машиностроения, наставника Уральской проектной смены Константина Кулябина.

Ранее сообщалось, что школьники работают над созданием учебного симулятора операции на позвоночнике, в частности, имитирующий удаление грыжи межпозвонкового диска. С болью в спине к хирургам обращается большая часть пациентов, однако при этом, несмотря на сложность операции на позвоночнике, ординаторы-нейрохирурги обучаются этому вмешательству непосредственно у операционного стола. Другая команда школьников разрабатывала прототип установки для коррекции орбиты малого космического аппарата. Школьники проверяли, возможно ли создать миниатюрную двигательную установку, которая сможет корректировать орбиту спутника, работающего на солнечной энергии, прототип изготавливали с помощью 3D-технологий.

Уральская проектная смена в "Сириусе" проходила с 8 по 28 января. Она была организована Уральским федеральным университетом, Министерством образования и молодежной политики Свердловской области и ОАНО "Лицей "Сириус". Смены проводятся в "Сириусе" с 2017 года. Свердловская область является единственным регионом России, представляющим смену в образовательном центре.