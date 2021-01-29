Потепление ожидается в регионах УрФО в ближайшие три дня

ТАСС, 29 января. Потепление придет в регионы Уральского федерального округа в ближайшие три дня. В части регионов ожидается снегопад, а в Ямало-Ненецком автономном округе - усиление ветра, сообщили в региональных гидрометцентрах.

С 25 по 27 января в ряд регионов Уральского федерального округа пришло потепление до плюс одного-двух градусов. В конце недели в части регионов похолодало до минус 18-23 градусов.

"[В Свердловской области 30 января] облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем небольшой снег, местами умеренный. В отдельных районах гололедные явления. Температура воздуха ночью минус 9-14, на севере минус 18-23, на крайнем севере минус 25-30, днем - минус 3-8, на севере минус 13-18, на крайнем севере минус 20-25 градусов", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. В воскресенье и понедельник также ожидается снег, при этом в понедельник днем потеплеет до нуля градусов.

По данным регионального гидрометцентра, в субботу в Курганской области немного похолодает - до минус 5-10 градусов с минус 3-8 в пятницу. Однако в воскресенье, обещают синоптики, столбики термометров снова поднимутся - до 2-7 градусов ниже нуля. В Челябинскую область потепление вернется уже на выходных: в субботу и воскресенье до плюс одного градуса потеплеет на крайнем западе, в понедельник - на территории всего региона. В субботу - небольшой снег, гололедица, в остальные дни без осадков.

В Тюменской области, как сообщает Обь-Иртышский гидрометцентр, 30-31 января местами пройдет небольшой снег. В субботу днем синоптики обещают минус 5-10 градусов, в Уватском районе до минус 17, ночью - до минус 13 - 18 градусов, в Уватском районе до минус 23-28 градусов, в воскресенье днем также минус 5-10, ночью минус 9-14 градусов.

В Югре к понедельнику также ожидается потепление до минус 5-10 градусов в понедельник с минус 20-25 в субботу. Возможен снегопад, в воскресенье - метель в отдельных районах. Потеплеет и в Ямало-Ненецком автономном округе до минус 20-25, местами минус 12-17 днем в понедельник с минус 30-35, местами до минус 43 днем в субботу. Ближайшие три дня - небольшой снег, порывы ветра до 15-16 м/с.