Около 2 тыс. предпринимателей воспользовались мерами поддержки на Ямале в пандемию

ТАСС, 30 января. Мерами поддержки в пандемию воспользовались около 2 тыс. малых и средних предпринимателей в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона в субботу.

"Выплаты получили около 2 тыс. предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей", - сказали в пресс-службе.

На Ямале приняли четыре пакета мер поддержки, которые включают финансовые выплаты, льготы по налогам и имущественным платежам, консультативную помощь. Наиболее популярными среди предпринимателей стали прямые финансовые выплаты - это компенсация расходов для социальных предприятий до 200 тыс. рублей, выплаты индивидуальным предпринимателям в сфере бытовых услуг и самозанятым, компенсация расходов общепиту до 200 тыс. рублей, а также компенсация расходов на коммунальные платежи на время ограничений.

По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте ФНС, в ЯНАО по состоянию на 10 января 2021 года зарегистрировано 17 178 субъектов МСП.