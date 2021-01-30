СК завел два уголовных дела о насилии к полицейским после акции 23 января в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Два уголовных дела по факту применения насилия к представителям власти завели после несанкционированной акции 23 января в Екатеринбурге, сообщает следственное управление СК РФ по Свердловской области.

"Следственным отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга Следственного комитета РФ по Свердловской области возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Наказание за совершение указанного преступления предусмотрено вплоть до пяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 23 января двое подозреваемых мужчин на территории сквера в честь 275-летия города Екатеринбурга, во время массового несогласованного с органами местного самоуправления мероприятия, применили насилие в отношении двух полицейских - сотрудников отдела по охране общественного порядка и патрульно-постовой службы. "Исходя из конкретных обстоятельств, следствие СКР полагает, что указанные противоправные действия были совершены подозреваемыми умышленно, в целях воспрепятствования сотрудникам полиции их законной деятельности по охране общественного порядка. Оба подозреваемых задержаны, с их участием проводятся необходимые процессуальные действия", - добавляют в пресс-службе.

Со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона сообщается, что "попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться".

Несогласованные акции в поддержку задержанного Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах 23 января. Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. По данным Министерства общественной безопасности Свердловской области, в акции участвовали 3 тыс. человек, 14 человек задержали.

Навальный, дважды осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, куда прибыл его рейс и Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля.