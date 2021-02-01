В международном терминале Кольцово открылся пункт тестирования на COVID-19

ТАСС, 1 февраля.Пункт тестирования на коронавирусную инфекцию открылся в международном терминале екатеринбургского аэропорта Кольцово. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе в понедельник.

В четверг, 28 января, оперативный штаб РФ принял решение об открытии полетов за рубеж из Екатеринбурга, которые были приостановлены в марте из-за пандемии. Планируется, что с 6 февраля возобновятся рейсы в Ереван, а с 14 февраля - в Дубай.

"Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области 1 февраля запустил работу дополнительного пункта в связи с возобновлением аэропортом Екатеринбурга международного авиасообщения. Сдать анализ можно на первом этаже терминала "B" круглосуточно и без выходных", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что пропускная способность пункта тестирования - 400 человек в сутки. Столько же может обслуживать и первый пункт, работающий в Кольцово с сентября прошлого года.

"Лабораторные мощности Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области позволяют получить результат обследования в кратчайшие сроки - в течение 24 часов с момента сдачи. Для удобства людей, сдавших анализ, скан результатов исследования на официальном бланке направляется на электронную почту", - уточнили в оперативном штабе.

В Свердловской области зафиксированы 70 472 случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число выписанных достигло 63 074, еще 2 034 человека умерли.