"Уральские авиалинии" открывают полеты из Екатеринбурга в Минск

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" открывает полеты из Екатеринбурга в Минск с 11 февраля. Ранее перевозчик не выполнял полеты по данному направлению, сообщили ТАСС в пресс-службе компании в понедельник.

"Полеты из Екатеринбурга в Минск открываются с 11 февраля. Рейсы будут выполняться по четвергам", - сказали в пресс-службе.

28 января оперативный штаб РФ принял решение об открытии полетов за рубеж из Екатеринбурга, которые были приостановлены в марте из-за пандемии коронавируса. Планируется, что с 6 февраля возобновятся рейсы в Ереван, а с 14 февраля - в Дубай.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. География полетов насчитывает более 200 направлений. Авиакомпания имеет центры технического обслуживания судов в аэропортах Кольцово (Екатеринбург), Домодедово (Москва), Курумоч (Самара) и Баландино (Челябинск), а также работает с аэропортом Жуковский. Она эксплуатирует 51 авиалайнер на условиях операционного лизинга.