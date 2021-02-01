Двум жителям Екатеринбурга запретили определенные действия после насилия к полицейским

ТАСС, 1 февраля. Суд в Екатеринбурге избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий для двух жителей по уголовному делу о применении насилия в отношении полицейских на несанкционированной акции 23 января. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Свердловской области.

"Обоим фигурантам по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 23 января двое подозреваемых мужчин на территории сквера в честь 275-летия города Екатеринбурга во время массового несогласованного с органами местного самоуправления мероприятия применили насилие в отношении двух полицейских - сотрудников отдела по охране общественного порядка и патрульно-постовой службы. Подозреваемых задержали.

Несогласованные акции в поддержку задержанного Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах 23 января. Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. По данным Министерства общественной безопасности Свердловской области, в акции участвовали 3 тыс. человек, 14 человек задержали.

Навальный, дважды осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, куда прибыл его рейс из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля.