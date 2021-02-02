Мероприятия к 90-летию со дня рождения Ельцина собрали в Екатеринбурге 5 тыс. человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Более 5 тыс. человек посетили 1 февраля мероприятия в "Ельцин Центре" в Екатеринбурге, посвященные 90-летнему юбилею со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина. Об этом сообщила ТАСС во вторник руководитель пресс-службы центра Евгения Капитонихина.

В день юбилея екатеринбуржцы и гости города могли бесплатно посетить 1 февраля музей и арт-галерею "Ельцин Центра".

"В музее побывал 1 261 посетитель, а всего в центре - 5 330", - рассказала Капитонихина.

В понедельник гостей "Ельцин Центра" ждали праздничные мероприятия - новые выставки, квесты, премьера интерактивного мультимедийного спектакля об эпохе 1990-х режиссера Дмитрия Зимина "Зачем я это помню?" и другие. В частности, прошло открытие выставки фотографий "Борис Ельцин. В галстуке и без", рассказывающей о первом президенте России не только как о политике, но и как о человеке, о его частной жизни. Многие кадры были представлены широкой общественности впервые, а один из выставляемых снимков был сделан Ельциным собственноручно, на свой фотоаппарат.

Ельцин Центр был открыт в 2015 году в Екатеринбурге, его ядром является Музей первого президента России Бориса Ельцина, где собраны десятки тысяч документов, фотографий, более 130 видеоинтервью, смонтированы 163 медиапрограммы. В 2017 году музей стал лауреатом премии "Европейский музей года" (EMYA) "за заметные достижения в деле укрепления общественной роли музея" и получил одну из трех главных наград конкурса - приз имени основателя премии Кеннета Хадсона. Российскому музею этот приз был присужден впервые.