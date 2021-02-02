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В Челябинской области начали строительство трех корпусов инфекционной больницы

Их планируют открыть в апреле

ЧЕЛЯБИНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Строительство трех новых корпусов областной инфекционной больницы начали в Челябинской области, сообщили ТАСС в региональном Минздраве. Завершить строительство планируют в апреле 2021 года.

"Сейчас в новой областной инфекционной больнице в активную стадию перешло строительство второй очереди. Дополнительно к 11 действующим будет возведено три новых корпуса на 54 койки. В режиме повышенной готовности при неблагоприятной эпидемиологической ситуации в этих корпусах можно развернуть 216 ковидных коек, в режиме чрезвычайной ситуации - порядка 280", - сообщили в Минздраве.

Ранее сообщалось, что власти направили 589 млн рублей на расширение запущенного в работу в ноябре 2020 года областного инфекционного центра.

Как сообщил губернатор Алексей Текслер во время рабочей поездки полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева в регион, в апреле планируется завершить строительство. По словам Текслера, в регионе начали сокращать ковидные базы.

Палаты в новых корпусах, по данным Минздрава будут оборудованы выходом на улицу через предбокс, принимать пациентов будут через отдельные входы. В палатах и реанимационных блоках предусмотрено подведение медицинского газа. Само здание планируется оснастить современными системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системой контроля и управления доступом. "Скоро начнется монтаж металлоконструкций, которые уже доставили на стройплощадку. Кроме того, выполнены работы по устройству коммуникаций: проложена большая часть теплотрассы и сети канализации", - уточнили в министерстве.

Старт строительству нового инфекционного центра ГБУЗ "Областная клиническая больница № 3" для лечения больных с коронавирусом в поселке Малая Сосновка был дан 21 августа 2020 года. Медучреждение рассчитано на 482 койки. Строительство было завершено в начале ноября 2020 года.

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Якушев, Владимир ВладимировичРоссияТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская область
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