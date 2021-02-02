Промышленное производство в Тюменской области по итогам 2020 года выросло на 21%

ТЮМЕНЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Объем промпроизводства в Тюменской области в 2020 году увеличился на 21,5% по сравнению с 2019 годом несмотря на пандемию, сообщила во вторник пресс-служба губернатора области.

"Индекс промышленного производства в Тюменской области по итогам 2020 года составил 121,5% к уровню 2019 года. Главным образом за счет развития обрабатывающего сектора экономики - там рост составил 151,7%", - говорится в сообщении. По данным департамента инвестиционной политики и поддержки предпринимательства региона, по итогам 2019 года индекс промышленного производства в Тюменской области составил 108,1% к 2018 году.

Как отметили в пресс-службе, наибольшие темпы роста отмечены в производстве химических веществ и химических продуктов - 244,3%, производстве резиновых и пластмассовых изделий - 133,3%, кокса и нефтепродуктов - 126% и мебели - 114,9%. Достичь такого роста в период пандемии удалось благодаря мерам поддержки, которые приняло областное правительство. Так, в 2020 году пострадавший от последствий пандемии тюменский бизнес получил финансовую поддержку из областного бюджета и существенные льготы по региональным налогам. По оценкам, в денежном эквиваленте это составило около 3 млрд рублей. Как уточнили в пресс-службе, это позволило бизнесу "не вынимать деньги из оборота и дало возможность направить эти средства в оборот".

"Содействие экономическому росту, дальнейшее улучшение инвестиционного климата были и остаются важнейшими задачами региональных и муниципальных органов власти. Есть все основания полагать, что тюменская промышленность продолжит развиваться и в наступившем году", - прокомментировал данные статистики губернатор Тюменской области Александр Моор.