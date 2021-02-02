Оборот торговли в Свердловской области сократился за год на 9%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Оборот предприятий торговли в Свердловской области сократился на 9% по итогам года из-за пандемии, наибольшее снижение показала сфера общепита и услуг - на 30%. При этом удалось сохранить промышленный потенциал, сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Елена Артюх на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"На сегодня индекс промпроизводства уже с плюсом в сравнении с 2019 годом и этот плюс чуть больше, чем по России. При этом оборот торговли - минус 9% к 2019 году. По общепиту и услугам - минус 30%. Это самые уязвимые [отрасли], первые попавшие под запреты и, наверное, одни из самых последних восстановят свои обороты, так как привязаны к уровню платежеспособности населения. Но удалось сохранить промышленный потенциал, и это потащит за собой все остальные сферы. Надеюсь, период восстановления будет не самый долгий", - сказала она.

По словам Артюх, в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на 10 января 2020 года было зарегистрировано около 202 тыс. субъектов МСП с числом занятых более 522 тыс. человек. На 10 января 2021 года этот показатель составил около 193 тыс. субъектов с числом занятых в 526 тыс. человек. Таким образом, отметила она, за прошедший сложный для бизнеса год в Свердловской области количество субъектов МСП снизилось на 8,5 тысяч, но при этом количество занятых выросло на 3 700 человек. Также в регионе в качестве самозанятых зарегистрировано 47 тыс. человек. Артюх отметила, что нельзя однозначно сказать, все ли МСП прекратили свою деятельность из-за пандемии, часть, например, зарегистрировались в качестве самозанятых.

Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, в свою очередь, подчеркнул, что в первые месяцы пандемии по результатам опросов палаты, около 15% предпринимателей прогнозировали свой уход с рынка, однако, как видно по реестру МСП, в реальности ушло около 4%, что означает наличие у уральского бизнеса ресурсов для продолжения работы. По прогнозам Беседина, восстановление бизнес-активности в регионе до допандемийных показателей ожидается к началу 2022 года.

Исполнительный вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Евгений Харламов со ссылкой на опрос, проведенный союзом, сообщил, что около 30% предпринимателей считает, что экономическая ситуация ухудшилась, при этом 56% опрошенных продолжили работать, сохранив персонал. В целом, по словам Харламова, более 70% предпринимателей надеется на стабильное развитие и сохранение рабочих мест в 2021 году, снижение доходов прогнозируют 5% опрошенных.