В Тюменской области адвоката приговорили к шести годам колонии по делу о мошенничестве

ТЮМЕНЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Суд приговорил тюменского адвоката к шести годам в исправительной колонии общего режима за присвоение 23 млн рублей и $12 тыс., сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области.

"Собранные следователями следственного управления СК России по Тюменской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 57-летней адвоката Тюменской областной коллегии адвокатов. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что приговором суда женщине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Гражданский иск потерпевшего удовлетворен в полном объеме.

Ранее сообщалось, что адвокат, защищавшая одного из жителей Тюмени, пообещала его супруге за деньги прекратить уголовное преследование мужчины, пользуясь своими связями в силовых структурах. Потерпевшая с сентября 2015 года по февраль 2017-го передала осужденной деньги в сумме около 23 млн рублей и $12 тыс. В марте 2017 года женщина, не дождавшись выполнения обещаний об освобождении ее мужа от уголовной ответственности, попросила адвоката вернуть деньги. Не дождавшись возврата, обратилась в правоохранительные органы.

В сентябре 2017 года адвокату было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, но женщина скрылась, после чего была объявлена в международный розыск. 25 августа 2019 года ее задержали в аэропорту Кольцово Екатеринбурга по прилете из-за границы.