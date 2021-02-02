"Уральские авиалинии" открывают с 7 марта рейсы из Екатеринбурга на Кипр

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" открывает прямые рейсы из Екатеринбурга на Кипр с 7 марта, сообщила пресс-служба перевозчика во вторник.

"Авиакомпания "Уральские авиалинии" открыла продажу авиабилетов на рейс Екатеринбург - Ларнака - Екатеринбург. Прямые рейсы будут выполняться с 7 марта один раз в неделю по воскресеньям, а с конца апреля планируется увеличение частот до двух раз в неделю", - говорится в сообщении. Стоимость билетов - от 15,5 тыс. рублей в одну сторону и от 28 тыс. рублей за перелет в обе стороны.

Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией 28 января сообщил о решении открыть приостановленные из-за пандемии полеты за рубеж из Екатеринбурга. Возобновятся рейсы в Ереван (с 6 февраля) и Дубай (с 14 февраля). Международные перелеты с 8 февраля начнутся из аэропортов Астрахани, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска. Также будет увеличено количество регулярных рейсов в Египет из аэропортов России.