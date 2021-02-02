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Впервые в зоопарке Екатеринбурга позднюю весну предсказала белка

Ранее в предсказаниях участвовали ежи Пых и Пуговка, а также енотовидная собака Тануки
Белка Гилиан Пресс-служба екатеринбургского зоопарка
Описание
Белка Гилиан
© Пресс-служба екатеринбургского зоопарка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Белка Гилиан из зоопарка Екатеринбурга во вторник предсказал приход поздней весны, сообщила сотрудница зоопарка во время прямой трансляции в Instagram-аккаунте.

День сурка традиционно отмечают в США и Канаде 2 февраля. В этот день зрители наблюдают за тем, как сурок вылезает из норы. По его поведению можно судить о приближении весны. Если сурок видит свою тень и, пугаясь, прячется в нору, значит, весна наступит через шесть недель, а если он спокойно покидает нору, значит, весна пришла.

"Выбор был однозначен. <…> Поздняя весна нас ждет", - сказала сотрудница зоопарка после того, как белка Гилиан выбрал угощения из соответствующей миски.

Грызун впервые стал символом Дня сурка в екатеринбургском зоопарке. В 2020 году позднюю весну предсказала енотовидная собака Тануки. Ранее на протяжении 8 лет приход тепла на Урале предвещали ежи Пых и Пуговка.

Белка Гилиан - не единственный "метеоролог" в России. Животные задолго до людей чувствуют изменения в природе и смену времен года. В челябинском зоопарке раньше делала прогнозы на зиму и лето медведица Бусинка, точность ее прогнозов достигала 90%, потом ее заменила выдра, рысь и пара молодых медведей. Для малочисленных народов Севера главным предсказателем прихода весны является ворона - это единственная перелетная птица на Севере, которая весной прилетает в Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

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