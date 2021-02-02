Кафе и рестораны в Свердловской области с 5 февраля смогут работать по ночам

Ранее из-за пандемии коронавируса в Свердловской области был введен запрет на работу общепита с 23:00 до 06:00.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Запрет на работу кафе и ресторанов в ночное время в Свердловской области будет снят 5 февраля. Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев в своем официальном аккаунте в Instagram во вторник.

"Одним из вопросов, поднятых сегодня на заседании регионального оперштаба, стало возвращение заведений общепита к работе без ограничений по времени. Существующие условия нам позволяют пойти на этот шаг. С 5 февраля мы планируем снять запрет на работу кафе и ресторанов в ночное время - с 23:00 до 6:00. Но при условии строгого следования всем санитарным правилам", - написал губернатор.

По данным регионального оперштаба, в Свердловской области зафиксировано 71 145 случаев заражения коронавирусом. За все время вылечились 63 789 человек, умерли 2 063 пациента.

На сегодняшний день в регионе введен масочный режим в общественных местах и транспорте, работают магазины и ТЦ без ограничений по площади. Работает ряд предприятий сферы услуг, открыты гостиницы, санатории, пансионаты, дома отдыха. Организована термометрия пассажиров на транспортных узлах.