"Фортум" и челябинские власти подписали соглашение о снижении выбросов на ТЭЦ №2

ЧЕЛЯБИНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Компания-поставщик тепловой и электрической энергии "Фортум" и правительство Челябинской области во вторник подписали соглашение о снижении вредных выбросов в атмосферу на генерирующем объекте компании - тепловой электростанции № 2 в Челябинске, передает корреспондент ТАСС.

Подписи под соглашением поставили губернатор Алексей Текслер и гендиректор ПАО "Фортум" Александр Чуваев в присутствии полпреда президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.

"Это действительно очень важное соглашение. Компания "Фортум" активно представлена на рынке тепло- электроэнергетики в регионе и единственная ТЭЦ, которая оставалась на угле - это ТЭЦ №2. По соглашению эта станция в ближайшее время будет переведена с угля на газ. <…> Газ больше чем в два раза экологически эффективнее и чище, чем уголь. В следующем году уже полностью прекратится сжигание угля на ТЭЦ", - сообщил Текслер после подписания журналистам.

По словам Чуваева, размер инвестиций в ТЭЦ с 2016 достиг 4,2 млрд рублей, объем выбросов снижен на 50%. В ходе модернизации станция уже частично была переведена на газ и начала использовать более чистый уголь. В следующем году уголь станет резервным топливом, а в 2023 году ТЭЦ полностью перейдет на газ. Гендиректор "Фортума" добавил, что дополнительно на последний этап модернизации будет затрачено 800 млн рублей.

Полпред отметил, что подписание соглашения - очень важный шаг и в целом позитивно оценил работу челябинского правительства по федпроекту "Чистый воздух". По его словам, в регионе приняты комплексные планы по Челябинску и Магнитогорску и "мы видим достаточно серьезные результаты по уменьшению выбросов".

Челябинская область - крупный промышленный центр, ведущим в экономике является металлургический комплекс. При неблагоприятных метеоусловиях выбросы предприятий приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ. По прогнозам властей, в совокупности с другими мерами по улучшению экологической обстановки реализация экологических программ предприятиями позволит снизить выбросы в воздух как минимум на 20% до 2024 года.

ПАО "Фортум" работает на Урале и в Западной Сибири. В его структуру входит 8 ТЭЦ - пять в Челябинской области, три - в Тюменской, а также Няганская ГРЭС. Суммарная мощность генерирующих объектов "Фортума" по электрической энергии составляет 4 928 МВт, совокупная мощность электростанций компании по тепловой энергии - 8 437 МВт.