Крупнейшие театры Югры запланировали показ премьерных постановок после снятия ограничений

В настоящее время в Югре работают девять театров муниципальных и региональных, а также один филиал Малого театра в Когалыме. В связи с пандемией коронавируса они с 18 марта 2020 года могли показывать постановки только в режиме онлайн или в записи, репетировать, готовить премьеры. 28 января 2021 года губернатор Наталья Комарова в связи со снижением числа новых заболевших коронавирусом подписала постановление, разрешающее театрам проводить спектакли офлайн, если зрительный зал заполнен только на 50%.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 февраля. /ТАСС/. Крупнейшие театры Ханты-Мансийского автономного округа запланировали показ премьерных постановок после снятия ограничений на проведение спектаклей для зрителей в зале. Местные жители активно скупают и бронируют билеты, желая попасть на ближайшие мероприятия, сообщили в среду ТАСС в пресс-службах театров региона.

"Театр кукол свой сезон в привычном режиме начинает 6 февраля. В этот день у нас будет показана премьера спектакля - "История одной бороды" для детей от четырех лет. Также дети смогут увидеть полюбившуюся постановку "Бука". Учитывая, что зал можно заполнять только наполовину, мы решили каждый из них показать по три раза", - сказала ТАСС главный администратор Ханты-Мансийского театра кукол Ольга Устинина.

По ее словам, наблюдается ажиотажный спрос на билеты. "Почти все билеты на 6 февраля проданы. Даже ночью на сайте театра жители совершали покупки билетов. Дети очень соскучились по живым постановкам нашего театра", - уточнила она.

В свою очередь представитель Сургутского музыкально-драматического театра - крупнейшего в Ханты-Мансийском автономном округе - Андрей Кулешов сообщил ТАСС, что в учреждении также работа в офлайн начнется с премьеры. "12 и 13 февраля театр покажет премьеру - спектакль для жителей старше 16 лет "Границы памяти". Это постановка режиссера, директора Сургутского музыкально-драматического театра Тамары Лычкатой по пьесе Леонида Зорина "Варшавская мелодия". Он был создан за время пандемии. <…> Что касается спроса - то у нас ажиотаж. Жители активно раскупают и бронируют билеты, мест свободных почти не осталось, зрители очень соскучились и ждут постановку", - сказал он.

В свою очередь в пресс-службе Нижневартовского городского драматического театра ТАСС рассказали, что открытие сезона состоится 19 февраля. В этот день для жителей старше 16 лет будет показана премьера - спектакль "Русалка" по произведению Александра Пушкина. "Покупают билеты очень активно. Касса работает только второй день, а несколько рядов на первые показы уже выкуплено. Наблюдается ажиотаж, люди очень хотят увидеть постановку вживую, не онлайн", - сказала собеседница агентства.

О ситуации с пандемией в Югре

Рост заболеваемости в Югре фиксируют с 17 сентября 2020 года, когда было зарегистрировано 76 случаев заражения коронавирусом за сутки. После этого ежедневно в регионе выявляли все большее число инфицированных. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 2 февраля зарегистрировано 48 009 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 171 за последние сутки. Умерли 672 человека, 44 829 пациентов выздоровели.

Спортивные и культурные мероприятия в регионе разрешены с участием 25% зрителей, режим обязательной самоизоляции в регионе продлен до 28 февраля для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями. С 1 февраля школы, техникумы, колледжи и вузы вернулись к очным занятиям.