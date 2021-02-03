"Победа" открывает прямые рейсы из Екатеринбурга в Стамбул с 1 апреля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" запускает прямые рейсы из екатеринбургского аэропорта Кольцово в Стамбул с 1 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в среду.

Оперативный штаб РФ 28 января принял решение об открытии из Екатеринбурга полетов за рубеж, которые были приостановлены в марте из-за пандемии коронавируса.

"Входящий в группу "Аэрофлот" лоукостер "Победа" открыл продажу на новый регулярный рейс Екатеринбург - Стамбул. Полеты в Стамбул начнутся из Екатеринбурга 1 апреля 2021 года и будут выполняться три раза в неделю - по вторникам, четвергам и воскресеньям", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что сейчас в Стамбул выполняются рейсы "Победы" из Москвы, Казани и Уфы.

Международный аэропорт Кольцово - один из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок, управляется УК "Аэропорты регионов". Пассажирам аэропорта доступны более 100 направлений полетов рейсами свыше 40 российских и международных авиакомпаний. С 1998 г. является членом Международного совета аэропортов ACI (Airports Council International).