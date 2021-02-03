Объем ипотеки, выданной жителям Тюменской области, Югры и Ямала, вырос в 2020 году на 50%

ТЮМЕНЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Свыше 72 тыс. ипотечных кредитов на приобретение жилья на общую сумму 189 млрд рублей выдано жителям Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов в 2020 году, что на 50% больше по сравнению с 2019 годом. Об этом в среду сообщила пресс-служба отделения Банка России по региону.

"В 2020 году жителям Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов предоставлено более 72 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 189 млрд рублей. По сравнению с 2019 годом объем выданных кредитов вырос на 50%", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что росту способствовали льготные государственные программы для приобретения жилья в кредит и удешевление заемных средств вслед за снижением ключевой ставки Банка России. Совокупная задолженность по ИЖК, предоставленным заемщикам региона, увеличилась за год на 14% и составила 468 млрд рублей. Доля просроченной задолженности в общем объеме кредитов остается незначительной - менее 1%, отметили в пресс-службе.

Средний размер ипотечного кредита на Ямале составляет 3 млн рублей, в Югре - 2,7 млн рублей, в Тюменской области - 2,3 млн рублей. Средний срок - 18 лет и 10 месяцев.