Конкурсная комиссия рекомендовала избрать мэром Екатеринбурга врио главы города Орлова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Комиссия по отбору кандидатов на пост главы Екатеринбурга рекомендовала к избранию мэром города кандидатуру врио главы Екатеринбурга, бывшего первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова. Об этом сообщил член комиссии Валерий Чайников на заседании в среду.

Конкурс на должность главы администрации Екатеринбурга состоится 9 февраля.

"Конкурсная комиссия решила: признать конкурс по отбору кандидатур на должность главы Екатеринбурга состоявшимся. Рекомендовать к избранию на должность главы Екатеринбурга Орлова Алексея Валерьевича", - сказал он.

Чайников также отметил, что, помимо Орлова, комиссия приняла решение представить на рассмотрение городской думы две кандидатуры: депутата Законодательного собрания Свердловской области Михаила Зубарева и главу Ленинского района Екатеринбурга Дмитрия Ноженко.

В декабре 2020 года депутаты гордумы Екатеринбурга приняли отставку главы администрации города Александра Высокинского. Исполняет обязанности главы первый заместитель мэра Алексей Орлов, ранее занимавший должность первого заместителя губернатора региона.

С 2010 года в Екатеринбурге действовали прямые выборы мэра. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 6 апреля 2018 года подписал закон, отменяющий их. Согласно принятым поправкам, главу города избирают депутаты гордумы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией.