В Югре перепрофилировали для плановой медпомощи более 2 тыс. коек для лечения COVID-19

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 февраля. /ТАСС/. Стационары в Ханты-Мансийском автономном округе перепрофилировали для оказания плановой медицинской помощи более 2 тыс. коек, подготовленных ранее для пациентов с коронавирусом. Возможность сократить число мест для больных с COVID-19 появилась в связи со снижением числа заражений в регионе, сообщили в среду ТАСС в департаменте здравоохранения Югры.

По данным на 3 февраля в ХМАО наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию мест составляет 48%, отметили в департаменте.

"В 17 медицинских организациях, подведомственных депздраву Югры, развернуто 1 386 коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, занято 926. Максимальное число развернутых коек для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом на пике распространения пандемии в Югре в конце октября - начале декабря 2020 года составляло 3 400, из них было занято 2 647", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что полностью вернулась к оказанию плановой медицинской помощи Нижнесортымская участковая больница, планируется обратное перепрофилирование коечного ковидного фонда Нефтеюганской районной больницы, с 950 до 250 снизилось число коек для лечения больных коронавирусом в Сургутской окружной клинической больнице. При этом в качестве резерва дополнительно сформированы 2 632 койки в 23 медицинских организациях региона, которые при необходимости могут быть развернуты в течение суток для лечения людей с коронавирусом.

Рост заболеваемости в Югре фиксируют с 17 сентября 2020 года, когда было зарегистрировано 76 случаев заражения коронавирусом за сутки. После этого ежедневно в регионе выявляли все большее число инфицированных. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 3 февраля зарегистрировано 48 155 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 146 за последние сутки. Умерли 675 человек, 45 137 пациентов выздоровели.

Спортивные и культурные мероприятия в регионе разрешены с участием 25% зрителей, режим обязательной самоизоляции в регионе продлен до 28 февраля для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями. С 1 февраля школы, техникумы, колледжи и вузы вернулись к очным занятиям.