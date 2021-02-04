Объем выданных ипотечных кредитов в УФО вырос за год почти на 50%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Количество ипотечных кредитов, выданных в Уральском федеральном округе (УФО) в 2020 году, составило 190 тысяч на сумму 425 млрд рублей с ростом в 48% относительно 2019 года. Рост, прежде всего, связан с введением льготной ипотеки, сообщил отдел по связям с общественностью Уральского главного управления ЦБ РФ в четверг.

"За 2020 год в Уральском федеральном округе (УФО) было выдано более 190 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 425 млрд рублей. Это больше, чем в 2019 году, на 35% по количеству и на 48% - по объему", - говорится в сообщении.

Уточняется, что активнее всего ипотеку брали жители Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа - в прошедшем году здесь было оформлено 72 тыс. ипотечных кредитов на сумму 189,2 млрд рублей. При этом самый высокий темп прироста ипотеки наблюдался в Свердловской области.

Средневзвешенная ипотечная ставка в УФО, по данным главного управления, в течение года снижалась вслед за ключевой ставкой Банка России и на конец декабря составила 7,5% (в декабре 2019 года - 9,1%). Ипотечный кредитный портфель в УФО вырос за 2020 год на 17% и достиг 971 млрд рублей, при этом доля просроченной задолженности по ипотеке в округе - около 0,7%.

"В 2020 году показатели ипотечного кредитования в УФО определяли те же факторы, что и в целом по стране: льготные программы и мягкая денежно-кредитная политика Банка России. Льготная ипотека под 6,5% в УрФО по итогу года составила пятую часть от объема выдачи, оказав существенную поддержку спросу на жилье в условиях пандемии", - цитируют в сообщении начальника Уральского ГУ Банка России Рустэма Марданова.

27 октября 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки под 6,5% годовых до 1 июля 2021 года. Она была утверждена в конце апреля и призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, а также строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с распространением коронавируса.