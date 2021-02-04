В Югре возбудили два дела после госпитализации ребенка, едва не утонувшего в бассейне

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили два уголовных дела после госпитализации 9-летнего ребенка, который на уроке физкультуры чуть не утонул в бассейне школы города Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе. Задержаны два учителя физкультуры, решается вопрос об избрании им меры пресечения, сообщает в четверг пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан) по факту госпитализации ученика третьего класса одной из школ города Сургута. Также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность)", - сказано в сообщении.

По данным следствия, школьник 3 февраля около 17:00 (15:00 мск) на уроке физической культуры во время игры со сверстниками захлебнулся и начал тонуть. Ребенка незамедлительно достали из воды и доставили в реанимацию больницы. "Установлено, что 3 февраля с 15 часов до 16 часов 35 минут двое педагогов физической культуры во время урока с учениками третьего класса не приняли надлежащих мер к сохранению жизни и здоровья детей, допустили причинения тяжкого вреда здоровью 9-летнего ребенка", - отметили в ведомстве.