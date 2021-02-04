Подачу электричества в больницу № 40 в Екатеринбурге восстановили

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Подача электричества в городской клинической больнице № 40 в Екатеринбурге восстановлена. Причиной отключения стало повреждение кабеля линии электропередачи, сообщили в четверг ТАСС в отделе по связям с общественностью компании "Россети Урал".

Ранее в ГКБ № 40 ТАСС сообщили, что больница обесточена из-за короткого замыкания, реанимации и операционные продолжали работать в штатном режиме благодаря резервным генераторам.

"Произошло технологическое нарушение в распределительной сети 10 кВ. Причина - повреждение кабельной линии электропередачи. Бригады "Россети Урал" - "Екатеринбург" максимально оперативно прибыли на место. В 14:08 (12:08 мск) электроснабжение было восстановлено", - сказал собеседник агентства.

В зону отключения также попали потребители в районе улиц Волгоградская - Белореченская. "Все медицинские объекты Екатеринбурга, в которых проходят лечение больные с коронавирусной инфекцией, и запитанные от электроустановок электросетевой компании, неоднократно во время пандемии были протестированы на корректное переключение на резервные источники электроснабжения. Эта работа проводилась энергетиками совместно с профильными службами больниц", - уточнили в компании.