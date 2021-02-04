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Свердловские власти направят около 7,5 млрд рублей на развитие муниципальных дорог

Средства получат 14 муниципалитетов, кроме того, предусмотрено создание трамвайной линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Около 7,5 млрд рублей выделят из бюджета Свердловской области на строительство и ремонт дорог в 14 муниципалитетах, создание трамвайной линии из областного центра в Верхнюю Пышму и на восстановление мостов в пострадавших от летнего наводнения Нижних Сергах. Об этом в четверг сообщил департамент информационной политики региона по итогам заседания.

"Правительство Свердловской области направит почти 7,5 млрд рублей на строительство и ремонт муниципальных дорог", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства будут направлены на развитие свердловских дорог в виде межбюджетных трансфертов и субсидий. Так, 1,4 млрд рублей получит Ачитский городской округ, Березовский, Богданович, Верхняя Пышма, Ивдель, Ирбит, Каменск-Уральский, Качканар, Красноуфимск, Махнево, Нижнетуринский городской округ, Сысерть, Байкалово и Нижние Серги. Средства направят на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт местных дорог этих 14 муниципалитетов. В частности, в Нижних Сергах восстановят мосты, разрушенные во время крупного наводнения в июле 2020 года.

По данным департамента, свердловский бюджет также в виде межбюджетного трансферта выделит около 135,4 млн рублей Екатеринбургу для подготовки к 300-летию города. Средства, в том числе, пойдут на завершение капитального ремонта улицы Горького, на участке от улицы Малышева до улицы Куйбышева, который начат в 2020 году. Еще 479 млн рублей будет направлено на строительство трамвайной линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму, окончание монтажных работ ожидается в 3 квартале 2021 года.

Общая сумма субсидий по региональной программе "Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года" составит 5,5 млрд рублей в 2021 году. Всего объем распределения составляет 13,8 млрд рублей на три года, помимо развития дорог средства будут направлены на обновление подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта.

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