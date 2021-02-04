Свердловские медки смогли сократить смертность от онкозаболеваний в регионе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Врачи Свердловской области смогли за год сократить смертность от онкологических заболеваний на 2%. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Свердловской области, главный врач ГАУЗ СО "Свердловский областной онкологический диспансер", кандидат медицинских наук Владимир Елишев.

В феврале 2020 года он сообщал, что за последние десять лет заболеваемость раком в регионе выросла практически на 25%, а рост смертности зафиксирован на уровне до 0,5% в год.

"За несколько последних лет мы добились, получили снижение смертности от онкологических заболеваний. Это более чем на 2%, примерно на 230 человек меньше умерло от онкологии [в 2020 году], чем за позапрошлый год", - сказал Елишев.

Снижение смертности, по его словам, - это следствие комплекса мероприятий, проводимых в регионе. "Переоснащение оборудованием, введение новых стандартов, новых схем лечения, которые затрагивают тысячи и тысячи пациентов, это, конечно, не может не сказаться на позитивных, положительных изменениях, которые отражаются в эпидемиологических показателях", - сказал он.

Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями, который был провозглашен Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями с целью привлечения внимания общественности к этой проблеме.