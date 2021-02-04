На Ямале умер первооткрыватель крупнейших месторождений региона

ТАСС, 4 февраля. Первооткрыватель крупнейших месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа Иван Гиря умер на 88-м году жизни. Об этом сообщили в администрации Пуровского района региона в четверг.

"Сегодня на 88-м году ушел из жизни наш земляк - первооткрыватель крупнейшего в мире Уренгойского газового месторождения Иван Яковлевич Гиря. Всю свою жизнь он посвятил геологоразведочному производству. Участвовал в открытии множества месторождений, в том числе Губкинского, Харасавэйского, Ямбургского, Бованенковского на территории Ямала. Первооткрыватель Пунгинского, Похромского, Игримского газовых месторождений. Открытое благодаря его усилиям Уренгойское месторождение позволило нашей стране войти в мировые лидеры по разведанным запасам газа, после чего имя Ивана Гири знали не только в каждом уголке нашей страны, но и за рубежом", - говорится в сообщении.

Иван Гиря родился 23 февраля 1933 года в селе Казанка Николаевской области Украинской ССР. Окончил Московский нефтяной институт им. И. М. Губкина по специальности "Бурение нефтяных и газовых скважин" и по направлению приехал в Тюмень. Начав трудовую деятельность в 1956 году, прошел путь от помощника бурильщика до старшего инженера по бурению и начальника партии глубокого бурения.

В честь него в Уренгое названа улица. За открытие крупных и уникальных месторождений природного газа, их эффективную разведку и подготовку промышленных запасов ему в числе группы специалистов присуждена Ленинская премия, за внедрение в производство новых технологий бурения скважин - премия Совета министров РСФСР. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом "Знаком Почета", медалями. Почетный гражданин Ямало-Ненецкого Автономного округа.