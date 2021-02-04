УГМУ почти в восемь раз увеличил число студентов-онкологов в ординатуре с 2017 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Уральский медицинский госуниверситет (УГМУ) с 2017 года почти в восемь раз увеличил число студентов в ординатуре по специальности "Онкология", сообщил заведующий кафедрой онкологии и лучевой диагностики УГМУ, доктор медицинских наук, профессор Сергей Демидов на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС в четверг. В регионе отмечается небольшой дефицит специалистов-онкологов.

"[В 2017 году] у нас на кафедре онкологии, лучевой диагностики проходили ординатуру 7 человек, в 2018-м - 10, в 2019-м - 21, сейчас у нас на кафедре проходят обучение 54 ординатора, которые выбрали своей специальностью "Онкологию", - сказал Демидов.

Он отметил, что вуз может подготовить и больше специалистов, для этого необходимо задействовать больше учебных площадей и преподавателей.

"Она (неукомплектованность медучреждений - прим. ТАСС) есть, действительно, по всем специальностям, в том числе и по онкологии, но она имеет небольшой дефицит", - добавил на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Свердловской области, главный внештатный специалист по амбулаторной онкологической помощи министерства здравоохранения региона Денис Демидов.

Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями, который был провозглашен Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями с целью привлечения внимания общественности к этой проблеме.