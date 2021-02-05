В перечень потенциальных участников СЗПК в Свердловской области вошли 11 проектов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. В перечень пилотных инвестпроектов - потенциальных участников федеральных соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) в Свердловской области вошли 11 проектов. Объем инвестиций оценивается в 80 млрд рублей, сообщила в пятницу ТАСС министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

"Министерством проведена работа с инициаторами различного уровня инвестиционных проектов, в том числе с участниками приоритетных инвестиционных проектов и инвесторами, реализующими проекты, имеющими стратегическое значение для социально-экономического развития Свердловской области. В результате сформирован перечень пилотных инвестиционных проектов - потенциальных участников федеральных СЗПК - 11 проектов с общим объемом инвестиций 80 миллиардов рублей", - сказала она, добавив, что информация о таких проектах направлена в Минэкономразвития.

Казакова уточнила, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратил особое внимание на необходимость скорейшего распространения механизма СЗПК на территории Свердловской области. Она подчеркнула, что если федеральный СЗПК в большей степени является инструментом, ориентированным на крупный бизнес, игроков национального масштаба, то существует также механизм регионального СЗПК, который ориентирован на средние по своим финансовым ресурсам проекты, реализуемые внутренним инвестором. "Это очень важный инструмент для Свердловской области, который формирует фундамент инвестиционного роста, связанного с внутренним инвестором, малыми, средними и крупными производственными предприятиями. Право на заключение региональных СЗПК появится у регионов с 1 апреля 2021 года", - подчеркнула Казакова.

Законом предусмотрена возможность заключения двух видов СЗПК: федеральных и региональных. В первом случае одной из сторон соглашения является Российская Федерация, а также субъект Российской Федерации, на территории которого планируется к реализации инвестиционный проект. Во втором стороной соглашения является субъект Российской Федерации без участия Российской Федерации в качестве стороны. Региональное СЗПК может заключаться в отношении инвестиционных проектов общим объемом инвестиций от 200 млн рублей и ограничивается суммой в 1 млрд рублей.

О СЗПК

1 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий реализацию новых инвестпроектов с заключением соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Для них предусматривается стабилизационная оговорка, фиксирующая условия землепользования, градостроительной деятельности и налогов. Также этот механизм предполагает возмещение затрат инвесторов на инфраструктуру.

Согласно закону о СЗПК, инвестору может быть в течение пяти лет возмещено до 50% фактически понесенных затрат на объекты обеспечивающей инфраструктуры (необходимой исключительно инвестпроекту) и в течение 10 лет - до 100% затрат на объекты сопутствующей инфраструктуры (необходимой не только проекту, но и иным потребителям, в том числе населению близлежащих территорий). Компенсация затрат будет осуществляться в пределах уплаченных в бюджет налогов.