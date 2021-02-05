Около 20% свердловских медработников переболели коронавирусом с начала пандемии

ЕКАТЕРИНУБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Более 8,8 тыс. медицинских работников Свердловской области переболели новой коронавирусной инфекцией с начала пандемии. Всего в регионе около 47 тыс. медиков, сообщила в пятницу журналистам заместитель министра здравоохранения области Ирена Базите.

"Наши медицинские работники безусловно подвергались повышенному риску заболевания новой коронавирусной инфекции. 8 818 медицинских работников переболели новой коронавирусной инфекцией, <…> умерли 35 человек", - сказала она, уточнив, что среди переболевших - около 2,5 тыс. врачей и более 5 тыс. средних медицинских работников.

Всего в Свердловской области более 12 тыс. врачей и более 34 тыс. средних медицинских работников. Кроме того, в борьбе с ковидом в пандемию помогали студенты, ординаторы, члены волонтерских организаций и обычные добровольцы.

Базите отметила, что от 40% до 50% медицинских работников привились от ковида в свердловских муниципалитетах, однако на сегодняшний день вакцины доставлены не во все территории. В Свердловскую область уже поступают партии российских вакцин "Спутник V" и "Эпиваккорона". Первые дозы вакцины "Ковивак", разработанной центром им. М. П. Чумакова, поступят регион в рамках клинических испытаний не раньше конца марта.

С конца 2020 года, медицинские учреждения Свердловской области, перепрофилированные для пациентов с COVID-19, возвращаются к оказанию плановой помощи. Так, на сегодняшний день около 5,5 тыс. коек переведено под профильную работу, сказала Базите.

О целях Года медработника в Свердловской области

Свердловская область в Год медицинского работника планирует усиливать работу по 4 направлениям. По словам Базите, приоритетными целями на 2021 год в том числе являются повышение престижа медицинского труда и развитие кадрового потенциала в сфере здравоохранения. Власти будут развивать систему социальной поддержки медработников с целью привлечения новых врачебных, сестринских, фельдшерских кадров. Также планируется улучшить условия труда и усилить материально техническую базу.

О ситуации в регионе

Общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавирусной инфекции превышает 72 тыс. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продлен до 15 февраля.