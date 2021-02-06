В пещере на Урале обнаружили кости мамонта и гигантского оленя, которым более 10 тыс. лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Уральские спелеологи обнаружили в пещере Пыльная в Свердловской области кости животных, которым более 10 тыс. лет. Среди них молочный зуб мамонтенка и кости вымершего гигантского оленя, сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Павел Косинцев.

"Пещера находится в отвесной скале, сейчас туда можно попасть только с помощью специального оборудования. Спелеологи обнаружили кости разных животных, причем очень крупных, таких как мамонт, первобытные бизон и лошадь, северный олень, благородный олень, гигантский олень. Многие эти кости имеют следы от зубов хищников. Это все животные мамонтовой фауны, попали они сюда более 10 тыс. лет назад", - сказал Косинцев.

Найденные кости принадлежат разным видам оленей, которые достаточно сильно друг от друга отличаются, отмечает ученый. Благородный олень может быть раза в три крупнее северного оленя. Гигантский олень крупнее их всех и с очень большими рогами, размах которых мог достигать 3 м. "Гигантский олень вымер около 7 тыс. лет назад, и самые последние животные этого вида обитали именно на территории Свердловской области", - сказал Косинцев.

Как отмечает палеонтолог, находка уникальна, так как прохода в эту пещеру для хищников больше нет. Предположительно, это могло быть логово волков. "Волку напасть на мамонта сложно, так как он всегда находится в стаде, старшие особи его защищают. Поэтому, скорее всего, мамонтенок погиб, и волки затащили его труп в пещеру", - пояснил Косинцев.

Уральские спелеологи передали все найденные кости, среди которых был молочный зуб мамонтенка возрастом менее шести месяцев, в музей Института экологии растений и животных УрО РАН. Кости были обнаружены спелеологами Свердловской городской спелеосекции в пещере Пыльная, длина которой 26 м, а вход находится примерно на середине 25-метровой отвесной скалы.