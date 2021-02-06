Прокуратура Тюмени проверит сообщение о выдаче ученикам лицея просроченного молока

ТАСС, 6 февраля. Прокуратура Тюменской области проверит сообщения о выдаче учащимся лицея на завтрак просроченного молока. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства в субботу.

"5 февраля в одном из СМИ была размещена информация о том, что "в лицее №34 в Тюмени детям в рамках бесплатного завтрака выдали просроченное молоко" <...> Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Тюмени организовать проверку данной информации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что организатором питания является комбинат школьного питания "Центральный". При наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования, сообщили в пресс-службе.