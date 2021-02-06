Около 30 тонн керосина вылилось из бензовоза в результате ДТП в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Бензовоз столкнулся с легковым автомобилем на автодороге в Свердловской области. В результате аварии разлилось около 30 тонн керосина, который находился в бензовозе. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

"В Нижнесергинском районе сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства столкновения бензовоза и легкового автомобиля на 8-м км автодороги Нижние Серги - Михайловск - Арти. Водитель бензовоза на повороте дороги вправо допустил занос полуприцепа. С ним и столкнулась иномарка, движущаяся по встречной полосе. В результате столкновения произошел разлив топлива, который находился в бензовозе, это порядка 30 тонн керосина", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали три человека, которые находились в легковом автомобиле, в том числе ребенок. Движение на участке дороги, где произошло ДТП, ограничено, сотрудники МЧС устраняют последствия разлива топлива, добавили в пресс-службе.