На Ямале увеличили выплату безработным на открытие своего дела до 150 тыс. рублей

ТАСС, 8 февраля. Финансовая помощь безработным Ямало-Ненецкого автономного округа на открытие собственного дела увеличена до 150 тыс. рублей. Размер выплаты вырос на 58 300 рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства в понедельник.

"Безработным гражданам, желающим открыть собственное дело, служба занятости населения предоставляет единовременную финансовую помощь. С 2021 года ее размер вырос на 58,3 тыс. рублей и теперь составляет 150 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Для получения помощи безработному необходимо подать заявление на получение выплаты, а также подготовить и защитить бизнес-план.

"В 2020 году при содействии ямальской службы занятости населения 164 человека открыли собственное дело. Такая мера поддержки расширяет возможности занятости безработных и способствует развитию сфер услуг и торговли на Ямале, особенно в сельской местности", - пояснили в правительстве.

Кроме того, безработным гражданам, открывшим собственное дело, выплачивается финансовая помощь на организацию рабочего места и трудоустройства безработного гражданина. Размер помощи также составляет 150 тыс. рублей.

"В рамках самозанятости безработным гражданам, желающим открыть собственное дело, также предоставляются консультации, рекомендации, методические пособия по основам предпринимательской деятельности и бизнес-планированию, оказывается помощь в составлении бизнес-планов. При необходимости служба занятости населения организовывает обучение навыкам предпринимательской деятельности", - приводит пресс-служба слова заведующего сектором развития рынка труда департамента занятости населения автономного округа Ильи Гурского.