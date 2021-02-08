На Урале в 2020 году восстановили около 75 тыс. га леса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Лесовосстановление на территории Уральского федерального округа (УФО) выполнено в 2020 году на территории 74 306 га, сообщила ТАСС в понедельник руководитель пресс-службы департамента лесного хозяйства по УФО Ирина Ошуркова.

"На Урале лесовосстановление (посадка леса там, где он погиб или был вырублен) и лесоразведение (посадка леса на новых участках, там, где его ранее не было) в 2020 году выполнено на площади 74 306 гектаров", - сказала она.

По ее словам, ряд уральских регионов перевыполнили план на 2020 год. Например, в Свердловской области в 2020 году восстановлено более 29 тыс. га леса. В Ханты-Мансийском автономном округе работы выполнены на площади около 27,8 тыс. га. В Тюменской области лес восстановлен на территории более 7,6 тыс. га, а в Челябинской области обновлено более 3,7 тыс. га.

Ошуркова отметила, что не все регионы смогли достичь запланированных объемов лесовосстановления. В Курганской области в 2020 году план выполнен на 91,4%, лес обновлен на территории 4 398 га. В Ямало-Ненецком автономном округе работы выполнены на площади 1 682 га, это 61,1%. "В Зауралье не все арендаторы лесных участков выполнили договорные обязательства, а на Ямале отставание от плана связано с невыполнением компенсационного лесовосстановления", - рассказала Ошуркова.

Она добавила, что в 2021 году работы по лесовосстановлению и лесоразведению запланированы на площади 82 190 га.

Начальник департамента лесного хозяйства по УФО Олег Сандаков рассказал о том, что лесной ресурс уникален способностью самовосстановления. "В пожарах погибают ведь не все деревья, даже с сильными стволовыми ожогами они способны расти и плодоносить. Чтобы выяснить, какая часть леса погибла, специалисты проводят обследование всех площадей, пройденных пожаром. То есть при обследовании специалисты видят, где лес сам справится и восстановится, где ему нужна незначительная помощь, а где человек должен и очистить участки от сгоревшей древесины и полностью засадить новыми саженцами", - сказал он.

Итоги лесных пожаров в УФО

Площадь лесных пожаров в УрФО увеличилась более чем в 3,5 раза в 2020 году, всего зафиксировано более 2 тыс. возгораний на площади около 167 тыс. га. Наиболее сложная обстановка в прошлом году сложилась на территории Ханты-Мансийского автономного округа, где площадь лесных пожаров в 35 раз превысила показатели 2019 года, огонь распространился на территории 145 тыс. га. Из-за аномально жаркого лета в Свердловской области площадь лесных возгораний в 2020 году увеличилась более чем в 4 раза - до 9,2 тыс. га. В остальных четырех регионах - Курганской, Тюменской, Челябинской областях и Ямало-Ненецком автономном округе - был зафиксирован рост количества лесных пожаров при уменьшении площади горения.