Цеха крупнейшего на Урале хлебозавода перенесут из Екатеринбурга за 4 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Проект переноса производства крупнейшего хлебозавода Свердловской области - комбината "Смак" - из центра Екатеринбурга в логистический парк "Кольцовский" будет осуществлен по соглашению о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) с объемом инвестиций порядка 4 млрд рублей, сообщила в понедельник ТАСС министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

"В высокой степени готовности находится проект по строительству производственно-логистического комплекса по выпуску хлебобулочных и кондитерских изделий, АО "Смак", объем инвестиций - порядка 4 миллиардов рублей. Проект предполагает перенос производства крупнейшего хлебозавода Свердловской области - комбината "Смак" - из центра Екатеринбурга в логистический парк "Кольцовский". <…> Мы рассчитываем завершить все вопросы согласования в ближайшее время и в течение трех месяцев выйти на заключение СЗПК по этому проекту", - сказала она.

Казакова уточнила, что по проекту организовано взаимодействие с АНО "Агентство инвестиционного развития", которое определено правительством РФ в качестве специализированной организации для сопровождения процессов заключения СЗПК. Модель проекта размещения цехов хлебозавода уже сформирована и направлена в агентство для предметного обсуждения.

Министр уточнила, что законом предусмотрена возможность заключения двух видов СЗПК: федеральных и региональных. В первом случае одной из сторон соглашения является Российская Федерация, а также субъект Российской Федерации, на территории которого планируется к реализации инвестиционный проект. Во втором стороной соглашения является субъект Российской Федерации без участия Российской Федерации в качестве стороны. Региональное СЗПК может заключаться в отношении инвестиционных проектов общим объемом инвестиций от 200 млн рублей и ограничивается суммой в 1 млрд рублей, тогда как федеральное - от 1 млрд рублей. Соглашение со "Смаком" будет заключено при участии РФ. Министерство инвестиций и развития региона было определено как уполномоченный орган на заключение СЗПК от имени Свердловской области.

Перенос производства хлебозавода "Смак" из центра Екатеринбурга в логистический парк "Кольцовский" состоится в 2021 году. Логистический парк расположен в районе екатеринбургского аэропорта Кольцово, его площадь - 105 га. В перспективе здесь разместятся производства и складские помещения общей площадью порядка 400 тыс. кв. метров.

Хлебокомбинат "Смак" - первый хлебопекарный завод в Свердловской области, он был запущен в 1927 году и является крупнейшим хлебобулочным производством на Урале. Новый завод "Смака" строится в качестве замены старому производству, располагающемуся в центре Екатеринбурга. Землю на месте старых цехов займет жилой квартал "Екатерининский парк".

О СЗПК

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий реализацию новых инвестпроектов с заключением СЗПК. Для них предусматривается стабилизационная оговорка, фиксирующая условия землепользования, градостроительной деятельности и налогов. Также этот механизм предполагает возмещение затрат инвесторов на инфраструктуру.

Согласно закону о СЗПК, инвестору может быть в течение пяти лет возмещено до 50% фактически понесенных затрат на объекты обеспечивающей инфраструктуры (необходимой исключительно инвестпроекту) и в течение 10 лет - до 100% затрат на объекты сопутствующей инфраструктуры (необходимой не только проекту, но и иным потребителям, в том числе населению близлежащих территорий). Компенсация затрат будет осуществляться в пределах уплаченных в бюджет налогов.