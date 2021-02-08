В Кургане открылся Научно-исследовательский центр приграничного сотрудничества

ТАСС, 8 февраля. Научно-исследовательский центр приграничного сотрудничества создали в Кургане. Его учредителями являются Курганский государственный университет (КГУ) и институт экономики Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН), ученые будут изучать и разрабатывать подходы к развитию приграничных территорий, сообщил на открытии доктор экономических наук, профессор Сергей Орлов.

Курганская область на юге и юго-востоке граничит с Республикой Казахстан. Область входит в десятку регионов России с наименьшей бюджетной обеспеченностью наряду с Адыгеей, Карелией, Калмыкией, Марий Эл, Чувашией, Тувой, Республикой Алтай, Алтайским краем и Псковской областью. Однако регион стал первым, чья программа индивидуального развития была согласована, правительство утвердило области 1 млрд рублей субсидий на 2020 год.

"Очень символично, что наш центр <...> открывается именно сегодня, в День российской науки. Задача центра - аккумулировать научный потенциал и способствовать социально-экономическому развитию приграничных территорий, решение проблем экономической безопасности, но общая задача - развитие и интеграция. Учредителем научно-исследовательского центра стали институт экономики УрО РАН (Екатеринбург) и наш Курганский государственный университет", - сказал он.

Орлов отметил, что центр располагает значительным потенциалом, в него входят ряд кандидатов и докторов наук, специалисты, занимающиеся проблемами развития региона, пространственного развития. "Наша задача - наш экономический потенциал соединить с экономическим потенциалом по ту сторону границы, с Казахстаном. У нас налажено научное сотрудничество. <…> Мы заинтересованы в развитии, прежде всего, в развитии территории Курганской области, но, я думаю, что наши исследования будут касаться разработки научно-теоретических подходов в целом развития приграничных территорий", - пояснил он.

Орлов подчеркнул, что после распада СССР появилось много приграничных территорий, и на них возникли новые проблемы, новые потребности, с которыми необходимо работать. "Тенденции на интеграцию экономик, на интеграцию внутри Евразийского экономического союза, они как раз и вызвали это решение создать этот центр. Чтобы заниматься решением этих вопросов не только на государственном уровне, но и мобилизовать научное сообщество и научный потенциал", - также добавил он.

Центр также будет налаживать связи с властями и бизнесом, давать экспертные оценки, проводить мониторинги, выдавать рекомендации по развитию территории.