На Урале задержали полицейского, ударившего ножом посетителя кафе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Сотрудник полиции подозревается в умышленном причинении легкого вреда здоровью после удара ножом посетителя ресторана в городе Заречном Свердловской области. Об этом сообщил журналистам старший помощник руководителя управления СК РФ по региону Александр Шульга.

"Согласно материалам уголовного дела, в ночь на 6 февраля 2021 года подозреваемый, будучи не при исполнении своих должностных обязанностей, находясь в помещении ресторана по улице Таховской в Заречном, в состоянии опьянения нанес удар ножом в область поясницы другому местному жителю, причинив последнему проникающее колото-резаное ранение", - сообщил Шульга.

Он уточнил, что в отношении оперативного дежурного дежурной части городского отдела полиции возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что подозреваемый задержан. "По данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой подозреваемый будет уволен из ОВД по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности в установленном законом порядке. Кроме того, за просчеты в работе по воспитанию личного состава его непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности", - пояснил он.