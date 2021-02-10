Екатеринбургская православная служба милосердия планирует возобновить помощь в больницах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Православная служба милосердия в Екатеринбурге планирует восстановить в ближайшее время работу постов милосердия в медицинских и социальных учреждениях. Об этом сообщила в Уральском региональном центре ТАСС помощник руководителя службы Светлана Кислова.

"Что касается ближайших планов: <…> хотим восстановить работу постов милосердия в медицинских и социальных учреждениях, где в прошлом году была закрыта вся деятельность. Наша задача - восстановить служение священников, сестер милосердия и добровольцев", - сказала она.

Также в планах службы - открыть гуманитарный центр на площадке Успенского Собора в Екатеринбурге.

Кислова рассказала, что православной службе милосердия удалось помочь в 2020 году 7,6 тыс. семей и 1,5 тыс. бездомных, а также тысяче человек оказать лекарственную помощь и открыть гуманитарный центр в городе Михайловске.

"Как показывает опыт, Екатеринбург в прошлом году в период пандемии оказался единственным из регионов в России, который продолжал оказывать ежедневную помощь бездомным", - добавила она.