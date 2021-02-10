В Свердловской области до 12 февраля прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Синоптики Уральского гидрометцентра предупредили о неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеоусловиях в Свердловской области до 12 февраля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте гидрометцентра в среду.

"С 20 часов 10 февраля до 20 часов 12 февраля на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ (неблагоприятные метеорологические условия - прим. ТАСС) первой степени опасности. Отмена предупреждения - с 20 часов 12 февраля", - говорится в сообщении.

По данным гидрометцентра, 11 февраля ожидается неустойчивый и слабый ветер, 12 февраля скорость ветра составит 4-9 м/с.