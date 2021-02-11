Из Екатеринбурга в 2021 году будут выполняться субсидированные рейсы по 22 направлениям

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Субсидированные рейсы по 22 направлениям запланированы в 2021 году из екатеринбургского аэропорта Кольцово. Полеты по данным направлениям будут выполнять авиакомпании Red Wings, "Ямал", "Руслайн" и "Азимут", сообщили в пресс-службе авиаузла в четверг.

"Из Кольцово запланированы рейсы в Барнаул, Белгород, Братск, Ижевск, Калугу, Киров, Магнитогорск, Мурманск, Надым, Новокузнецк, Новый Уренгой, Ноябрьск, Омск, Салехард, Тамбов, Ульяновск, Уфу, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Нижний Новгород, Саратов и Ростов-на-Дону. Полеты по данным маршрутам будут выполнять авиакомпании Red Wings, "Ямал", "Руслайн" и "Азимут", - говорится в сообщении.

На софинансирование 13 субсидируемых рейсов из Екатеринбурга в 2021 году областные власти планируют потратить 250 млн рублей. Оставшаяся часть выделяемых на развитие региональных маршрутов из аэропорта Кольцово средств - более 1,2 млрд рублей - будет направлена из федерального бюджета, а также из бюджетов других субъектов РФ.

Как пояснили ТАСС в Кольцово, в прошлом году из аэропорта выполнялось 26 субсидированных рейсов.

"В 2020 году пассажиропоток аэропорта Кольцово на внутренних рейсах, минующих Москву, превысил 60% в общем объеме внутрироссийских перевозок. На фоне существенного (минус 41%) снижения объемов перевозок на московском направлении региональный сегмент оказался более устойчивым к влиянию пандемии. Пассажирам Кольцово в 2020 году были доступны прямые перелеты в 51 город России. В половину российских городов рейсы осуществлялись в рамках программы субсидирования региональных воздушных перевозок", - добавили в аэропорту.

Международный аэропорт Кольцово - один из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок, управляется УК "Аэропорты регионов". Пассажирам аэропорта доступны более 100 направлений полетов рейсами свыше 40 российских и международных авиакомпаний. С 1998 г. является членом международного совета аэропортов ACI (Airports Council International).