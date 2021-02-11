В Тюменской области ввели штраф за покупку алкоголя для несовершеннолетних

ТЮМЕНЬ, 11 февраля. /ТАСС/. Штраф в размере от 500 до 1 тыс. рублей за покупку и передачу алкоголя несовершеннолетним ввели в Тюменской области. Окончательное решение было принято в четверг на заседании областной думы.

"Проект закона внесен в областную думу прокурором Тюменской области Владиславом Московских в целях введения дополнительного запрета на приобретение алкогольной продукции для несовершеннолетних и установления соответствующей административной ответственности", - сообщила председатель комитета областной думы по социальной политике Ольга Швецова. Закон приняли большинством голосов.

Согласно закону, жителям Тюменской области, которые покупают для несовершеннолетних алкоголь, грозит штраф от 500 до 1 тыс. рублей по статье административного кодекса Тюменской области 2.10 ("Приобретение гражданами алкогольной продукции для несовершеннолетнего").

Как указано в документе, принятие законопроекта и установление административной ответственности позволит создать дополнительное препятствие для употребления несовершеннолетними подобной продукции.