Основные работы по реконструкции аэропорта Кургана планируют завершить к концу 2021 года

ТАСС, 12 февраля. Инвестор планирует завершить начавшуюся в прошлом году реконструкцию аэропорта Курган до конца 2021 года. Здесь благоустроят прилегающую территорию, отремонтируют помещения здания, изменят интерьеры, оборудуют бизнес-зал и кафетерий, сообщили в пресс-службе губернатора по итогу осмотра хода реконструкции авиагавани полномочным представителем президента России в УФО Владимиром Якушевым.

Аэропорт Курган - единственный аэропорт региона, один из старейших в России: первый пассажирский самолет приземлился здесь в 1923 году. Осенью 2017 года был завершен первый этап реконструкции аэропорта.

"Из-за пандемии, приостановки полетов и снижения поступлений в 2020 году ход ремонтных работ замедлился. Тем не менее, реконструкция не прекращалась. Инвестор рассчитывает на то, что к концу 2021 года основная часть работ будет завершена. На лето запланировано благоустройство прилегающей территории, возле здания аэровокзала появится удобная парковка и аллея", - говорится в сообщении.

Реконструкция аэропорта началась в 2020 году на средства инвестора - "Аэрофьюэлз Курган". Для обновления объекта выбраны геральдические цвета Курганской области - белый и зеленый. Здесь появятся бизнес-зал и кафетерий, изменятся интерьеры и фасады. Также в стадии разработки и согласования находится проект технического решения по установке телетрапа для удобства пассажиров.

В дальнейшем власти планируют реконструировать и взлетно-посадочную полосу - правительство региона уже готовит соответствующую заявку в Минтранс РФ.