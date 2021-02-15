Озерск в Челябинской области остался без теплоснабжения из-за аварии

ЧЕЛЯБИНСК, 15 февраля. /ТАСС/. Коммунальная авария на трубопроводе оставила без теплоснабжения большую часть закрытого города (ЗАТО) Озерск Челябинской области, следует из материалов, которые в понедельник опубликовала пресс-служба городской администрации.

"Сегодня утром руководство Аргаяшской ТЭЦ сообщило в администрацию округа о том, что на трубопроводе, по которому производится теплоснабжение Озерска, произошла утечка теплоносителя с температурой 120 градусов. <...> Насколько нам известно, авария на коллекторе случилась в выходные дни. Для того чтобы устранить свищ, на АТЭЦ пришлось полностью остановить два из трех бойлеров, которые обеспечивают теплоснабжение Озерска, и это в свою очередь, повлекло за собой снижение объемов поставляемого в город ресурса в два раза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авария не коснулась жителей поселка Метлино, где есть своя котельная, и поселка Новогорный, на который работает отдельный бойлер на теплоцентрали.

По данным пресс-службы, выполнить восстановительные работы Аргаяшская ТЭЦ планирует до 19:00 (17:00 мск) понедельника.

Озерск является закрытым административно-территориальным образованием с населением порядка 80 тыс., его градообразующим предприятием является производственное объединение "Маяк" (ПО "Маяк", входит в ГК "Росатом"). На предприятии реализуются уникальные научно-технические направления, в том числе регенерация отработанного ядерного топлива, производство и переработка источников ионизирующих излучений для медицины и промышленности, разработка и изготовление на новых принципах систем контроля параметров и управления производством.