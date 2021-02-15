Учения с участием более 5 тыс. военных ЦВО стартовали в Сибири, на Урале и в Поволжье

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Более 5 тыс. военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) задействованы в учениях, стартовавших в Сибири, на Урале, в Поволжье, а также на территории Таджикистана. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы округа.

"К двухсторонним ротно-тактическим учениям привлечены подразделения мотострелковых бригад, дислоцированных в Алтайском крае, Кемеровской, Оренбургской, Самарской областях, частей танковой дивизии, расположенных в Свердловской и Челябинской областях, российской военной базы в Таджикистане", - говорится в сообщении.

В ходе маневров военнослужащие отработают чередование наступления с разведывательно-поисковыми действиями, фланговые рейдовые действия и применение засадно-огневых групп во взаимодействии с расчетами беспилотной авиации "Орлан-10", артиллерийских ствольных и реактивных систем "Мста", "Град", минометных комплексов "Сани".

Поддержку подразделениям с воздуха обеспечит армейская авиация: ударные вертолеты Ми-24 и многоцелевые транспортные Ми-8. Учения завершатся в конце недели, уточнили в ЦВО.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В округ входит ряд заграничных объектов - 201-я военная база в Таджикистане, база Кант в Киргизии, а также подразделения в Казахстане.