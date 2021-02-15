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В Екатеринбурге представили ранее не публиковавшиеся фото со строительства метро

Выставка открылась на станции "Площадь 1905 года"
© Мария Попова/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Выставка об истории строительства Екатеринбургского метрополитена открылась в понедельник на станции "Площадь 1905 года" в центре Екатеринбурга. Ряд фотографий и архивных сведений о продвижении проекта, первых эскизах и самом строительстве объекта представлены общественности впервые, рассказала ТАСС куратор выставки Рамзия Галеева.

"Многие из фотографий представлены впервые", - сказала она, отметив, что, в частности, екатеринбуржцы и гости города смогут увидеть ряд фотографий известного уральского фотографа Анатолия Семехина и фото из еще не изданной книги "Наше дорогое метро" Александра Жесткова. Так, на одном из ранее не публиковавшихся фото запечатлено, как Борис Ельцин с гордостью рассказывает делегации гостей о планах по строительству метро, представляет варианты эскизов станций, рассказала Галеева.

Здесь можно узнать и ранее не публиковавшиеся данные из архивов. Как рассказала ТАСС Галеева, уральцы впервые увидят критические отзывы бывшего главного художника Свердловска (ныне Екатеринбурга) Григория Мазаева к первым эскизам городского метро. Министр культуры региона Светлана Учайкина отметила, что на выставке жители узнают, что к созданию екатеринбургского метрополитена приложил руку и Вячеслав Бутусов, который после окончания архитектурного института вычертил буквы для одной из станций.

Проект реализован екатеринбургским метрополитеном совместно с "Ельцин Центром". Дата открытия выставки выбрана не случайно - именно в этот день в 1996 году Борис Ельцин впервые спустился в екатеринбургское метро. Экспозиция пробудет на станции метро "Площадь 1905 года" до 31 марта.

"1 февраля <…> - 90 лет со дня рождения Бориса Николаевича Ельцина, 27 апреля мы будем отмечать 30 лет с момента пуска екатеринбургского метрополитена в эксплуатацию. <…> [Проект] посвящен людям, чьим трудом, волей, усилиями, здоровьем, нервами был реализован такой масштабный для Екатеринбурга проект. <…> Я верю и надеюсь, что данная выставка послужит дополнительным толчком, источником вдохновения, сил и энергии для строительства второй и далее третьей линии екатеринбургского метрополитена", - сказал на открытии выставки директор екатеринбургского метрополитена Андрей Панаиотиди.

Екатеринбургский метрополитен был открыт в 1991 году. Он состоит из одной линии, последняя новая станция - "Чкаловская" - была открыта в 2012 году, всего станций девять. Ежегодный пассажиропоток составляет порядка 50 млн человек.

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