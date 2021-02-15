Жительницу Кургана подозревают в истязании 11-летней дочери

ТАСС, 15 февраля. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 34-летней жительницы Кургана по подозрению в истязании 11-летней дочери. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области в отношении 34-летней жительницы Кургана возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание). Женщина подозревается в истязании своей 11-летней дочери", - говорится в сообщении.

По данным следствия, с декабря 2020 года женщина регулярно причиняла ребенку физические и психические страдания, систематически нанося побои. "Используя незначительные поводы женщина на регулярной основе жестоко била девочку, используя подручные предметы быта. После последнего инцидента, случившегося в январе текущего года, когда мать в очередной раз применила физическую силу в отношении дочери, девочка рассказала о случившемся бабушке, которая обратилась с заявлением в правоохранительные органы", - рассказали в ведомстве.

Сейчас девочку изъяли из семьи, она находится в специализированном детском учреждении. "В рамках расследования уголовного дела будут проведены следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и на выявление иных возможных эпизодов противоправной деятельности подозреваемой", - добавили в пресс-службе.