Строительство второго моста через Обь в Югре планируют начать в 2022 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 февраля. /ТАСС/. Работы по возведению второго мостового перехода через реку Обь возле крупнейшего города Ханты-Мансийского автономного округа - Сургута - начнется в 2022 году. Новый мост будет выходить на восточную объездную дорогу Сургута, сообщили во вторник ТАСС в местной администрации.

Существующий мост через Обь в районе Сургута является единственным, обеспечивающим автотранспортное сообщение промышленно развитого ХМАО с другими территориями Уральского федерального округа и России в целом. Перегруженность моста превышает нормативный показатель в 2,5 раза.

"Строительство второго моста через Обь начнется в следующем году. Новый переезд появится в районе ГРЭСовского водохранилища и будет выходить на восточную объездную дорогу. Объект позволит значительно разгрузить транспортную нагрузку на города", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас администрации Сургута необходимо внести изменения в генеральный план и учесть в нем развязку, которая будет создаваться для организации транспортных потоков на мост. "Строительство мостового перехода и всех подъездных путей планируется за счет окружного и федерального бюджета. Бюджет города Сургута в нем участвовать не будет", - уточнил спикер.

В январе 2021 года эксперты Главгосэкспертизы России по итогам аудита проекта строительства второго моста через реку Обь возле Сургута рекомендовали уточнить гидрологические характеристики Оби, оптимизировать конструктивные решения в части зданий и сооружений. Эксперты положительно оценили, что работы планируется осуществлять вблизи имеющейся инфраструктуры - это позволяет сократить затраты. По их мнению, для Сургута будут решены вопросы по организации движения с выводом транзитного транспорта из городской черты, улучшится экологическая ситуация в муниципалитете, появится резерв для перспективных грузоперевозок.

О проекте

Через Сургут проходит федеральная трасса Р404 Тюмень - Нижневартовск, это единственная дорога, соединяющая север России (Западной Сибири) и Тюменскую область. Также транспортная система города включает вантовый мост через реку Обь длиной 2 110 км, запущенный в эксплуатацию в 2000 году. Но действующий мост не выдерживает возрастающий объем транспортного потока. По оценкам региональных властей, сейчас мост работает в режиме постоянной перегрузки: при интенсивности 5 тыс. машин в сутки по дороге фактически проезжают более 14 тыс.

Строительство моста на этом участке Оби обсуждалось с 2012 года, но переносилось из-за высокой стоимости. Сейчас его планируется строить как объект федерального значения. По данным на сайте госзакупок, стоимость контракта на проектирование свыше 280,1 млн рублей. В целом возведение моста власти Югры ранее оценивали в сумму около 40 млрд рублей.

Мост планируют построить на территории Сургутского и Нефтеюганского районов, а также городского округа Сургут. В составе сооружения предусмотрены три участка автомобильной дороги, инженерные сооружения транспортной инфраструктуры, восемь мостов через водотоки, включая мост через основное русло реки Обь, путепроводы, транспортные развязки на пересечении с автомобильными дорогами Нефтеюганск - Сургут и Восточная объездная Сургута, технические средства организации дорожного движения и другие объекты. Общая длина мостового перехода составит более 45 км, в том числе длина моста через реку Обь - 1,758 км.